В станице Филоновской практически все готово к встрече гостей! В этом году специалисты Новоаннинского КДК приготовили для вас несколько новых локаций и фотозону! Не пропустите🔥.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В станице Филоновской практически все готово к встрече гостей! В этом году специалисты Новоаннинского КДК приготовили для вас несколько новых локаций и фотозону! Не пропустите🔥.