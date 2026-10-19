Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария во время пресс-конференции в Белом доме, Вашингтон, 13 октября 2026 года © Julia Demaree Nikhinson/APБелый дом, как ожидается, не будет назначать нового пресс-секретаря до промежуточных выборов в конгресс США 3 ноября.