Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария во время пресс-конференции в Белом доме, Вашингтон, 13 октября 2026 года © Julia Demaree Nikhinson/APБелый дом, как ожидается, не будет назначать нового пресс-секретаря до промежуточных выборов в конгресс США 3 ноября.
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