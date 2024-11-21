Военный обозреватель Виктор Литовкин в комментарии «КП.ру» отмечает, что ракеты Storm Shadow и ATACMS применяли для ударов по военным объектам в Крыму уже больше года, и российские военные сумели адаптироваться к этим угрозам.
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