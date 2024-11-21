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Русская весна

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Силы ПВО РФ успешно перехватывают ATACMS и Storm Shadow, — эксперт

Силы ПВО РФ успешно перехватывают ATACMS и Storm Shadow, — эксперт

Военный обозреватель Виктор Литовкин в комментарии «КП.ру» отмечает, что ракеты Storm Shadow и ATACMS применяли для ударов по военным объектам в Крыму уже больше года, и российские военные сумели адаптироваться к этим угрозам.

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Комментарии
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Константин Самарин
В Крыму, может и адаптировались, стянув туда всё, что только можно и не можно. А как быть другим регионам, куда эти ракеты долетают и поражают цели?
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