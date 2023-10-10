Слух: раскрыта возможная дата выхода дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree Ютубер с ...

Слух: раскрыта возможная дата выхода дополнения Elden Ring: Shadow of the ErdtreeЮтубер с ником Ziostorm опубликовал слух касательно точной даты выхода масштабного дополнения Shadow of the Erdtree для ролевого экшена Elden Ring.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)