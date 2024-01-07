Пожар площадью четыре тысячи квадратов охватил ангар в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в металлическом ангаре, в котором находится склад. Огонь распространился на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.
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