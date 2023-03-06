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Инна Гончаренко: «У Гуменника по чистоте второй прокат после Алиева, но было много моментов, к которым можно придраться»

Инна Гончаренко оценила прокаты фигуристов-одиночников в финале Гран-при России.  Первое место занял Петр Гуменник, второе – Дмитрий Алиев, который был после короткой программы 11-м, третье – Марк Кондратюк.

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