На студента в Петербурге возбудили уголовное дело после жестокого избиения сверстника

В СК по Петербургу возбудили уголовное дело после того, как первокурсник попал в реанимацию.Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье 111 УК России на учащегося второго курса Охтинского колледжа, пишет "Фонтанка" вечером среды, 17 января.
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