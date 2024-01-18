На студента в Петербурге возбудили уголовное дело после жестокого избиения сверстника

В СК по Петербургу возбудили уголовное дело после того, как первокурсник попал в реанимацию.Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье 111 УК России на учащегося второго курса Охтинского колледжа, пишет "Фонтанка" вечером среды, 17 января.