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Семью олимпийского чемпиона Виктора Ана преследуют в Южной Корее из-за выступлений за Россию

Семью олимпийского чемпиона Виктора Ана преследуют в Южной Корее из-за выступлений за Россию

На Олимпийских играх в Сочи он завоевал три золотые и одну бронзовую медаль.Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что семья шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана подвергается преследованиям в Южной Корее.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
А что не так? Сами же его списали в утиль. А сейчас чем то недовольны.
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