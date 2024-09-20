Семью олимпийского чемпиона Виктора Ана преследуют в Южной Корее из-за выступлений за Россию

На Олимпийских играх в Сочи он завоевал три золотые и одну бронзовую медаль.Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что семья шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана подвергается преследованиям в Южной Корее.
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