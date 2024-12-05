Задержан подозреваемый в зверском убийстве пенсионеров в Нижегородской области

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Сарове Нижегородской области задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в зверском убийстве 77-летней женщины и 78-летнего мужчины, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
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