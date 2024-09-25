Москва якобы планирует нападения на украинские АЭС и их инфраструктуру, уже изучив все цели, благодаря «спутникам других стран» (намёк на Китай).
«Совсем за идиотов держать не надо»: Речь Зеленского в ООН назвали «залипухой»
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Любой удар ракеты или дрона в энергетической системе может привести к ядерной катастрофе. Клоун как бы понимает, но лупит по Запорожской АЭС постоянно. А хозяева как бы и не знают, что это именно так и есть. Гросси же, закатывая глаза к небу, утверждает, что это опасно и смертельно опасно, но не знает кто это стреляет! США собрали союзников идиотов и утверждают, что правят Миром!
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8 час.
владимир рябченко
Во клоун даёт... Эти АЭС строил СССР, вся документация в наличии... Какие спутниковые снимки??? А вот его желание использовать отходы ЗАЭС в боевых целях - факт... Пришлось её взять под охрану...
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7 час.
Cветлана
это не идиотизм..это целенаправленные, осознанные действия..а вот какова их конечная цель??? Вот тут вопрос вопросов...
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6 час.
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