Геннадий Бережнов

Любой удар ракеты или дрона в энергетической системе может привести к ядерной катастрофе. Клоун как бы понимает, но лупит по Запорожской АЭС постоянно. А хозяева как бы и не знают, что это именно так и есть. Гросси же, закатывая глаза к небу, утверждает, что это опасно и смертельно опасно, но не знает кто это стреляет! США собрали союзников идиотов и утверждают, что правят Миром!