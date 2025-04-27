Трамп заявил, что Зеленский попросил у него оружие на встрече в Риме

Он отметил, что президент Украины говорит об этом на протяжении трех лет Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Владимир Зеленский на встрече с ним 26 апреля в Риме добивался дополнительных поставок вооружения, добавив, что подобные запросы звучат в течение трех лет.
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