Трамп заявил, что Зеленский попросил у него оружие на встрече в Риме

Он отметил, что президент Украины говорит об этом на протяжении трех лет Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Владимир Зеленский на встрече с ним 26 апреля в Риме добивался дополнительных поставок вооружения, добавив, что подобные запросы звучат в течение трех лет.