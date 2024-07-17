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Живая Кубань

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Глава Северского района Кубани Андрей Дорошевский досрочно ушел в отставку по собственному желанию

Глава Северского района Кубани Андрей Дорошевский досрочно ушел в отставку по собственному желанию

Глава Северского района Кубани Андрей Дорошевский досрочно ушел в отставку по собственному желанию17 июля на внеочередной сессии Совета муниципального образования Северский район депутаты поддержали его решение о досрочном сложении полномочий главы района по собственному желанию.

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