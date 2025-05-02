Смерть в большом городе: «Тюремный дневник» по книге Бутиной и второй сезон «Фишера»

Май обещает быть богатым на громкие онлайн-новинки. Среди главных отечественных премьер — второй сезон «Фишера» с Иваном Янковским и Александром Яценко, «Чужие деньги» с Максимом Матвеевым, «Тюремный дневник» по мотивам книги Марии Бутиной и военная детективная драма «По следу зверя».