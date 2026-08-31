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Царьград

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Эсмаил Макизаде: Иран задержал сухогруз за сброс нефтепродуктов

Эсмаил Макизаде: Иран задержал сухогруз за сброс нефтепродуктов

Иранские власти арестовали сухогруз в Персидском заливе за сброс нефтепродуктов. Заместитель руководителя управления Хормозгана Эсмаил Макизаде заявил, что команда ликвидировала загрязнения после видео в соцсетях, снятого очевидцами.

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