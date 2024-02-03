«Не убогая и не продажная»: зампред Совбеза РФ похвалил западную несистемную оппозицию

Несистемная оппозиция в России и в странах Запада имеют многочисленные отличия. Пост на эту тему опубликовал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии