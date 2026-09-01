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Царьград

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IKEA жалеет, что ушла из России. Теперь приходится снижать цены

IKEA жалеет, что ушла из России. Теперь приходится снижать цены

Похоже, IKEA жалеет, что ушла из России. Шведской компании приходится снижать цены на сотни товаров в Европе.

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