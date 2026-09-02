Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев на пресс-конференции после домашнего матча с «Крыльями Советов» выступил за проведение серий пенальти в случае ничейных результатов не только в Кубке России, но и в РПЛ.
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