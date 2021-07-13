Россиянам предлагают поддельные документы о вакцинации

На фоне государственной кампании по вакцинации активизировались мошенники, которые предлагают россиянам «начислить бонусы» за поставленную прививку или вовсе выдать «настоящий» сертификат о прохождении вакцинации без укола, пишут «Известия».
На фоне государственной кампании по вакцинации активизировались мошенники, которые предлагают россиянам «начислить бонусы» за поставленную прививку или вовсе выдать «настоящий» сертификат о прохождении вакцинации без укола, пишут «Известия».
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