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Царьград

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Опасный яд божьих коровок выявил Руслан Шарафутдинов

Опасный яд божьих коровок выявил Руслан Шарафутдинов

Директор Института экологии Руслан Шарафутдинов сообщил, что яд божьих коровок представляет опасность для человека.

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