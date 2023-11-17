МВД объявило в розыск бывших и. о. глав МИД и администрации президента Украины

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск бывших украинских чиновников – исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу.
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