Дюпон-Эньян обвинил фон дер Ляйен в расходах на Украину за счёт французов

Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян обрушился с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвинив её в том, что очередные миллиарды евро, направленные Киеву, в конечном счёте лягут на плечи французских налогоплательщиков.
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