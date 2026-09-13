Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян обрушился с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвинив её в том, что очередные миллиарды евро, направленные Киеву, в конечном счёте лягут на плечи французских налогоплательщиков.