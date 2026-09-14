33 Affordable Products That Are So Similar To The Pricier Versions You'll Question Which Is Which

You may never look at the brand-name versions the same way again after hearing how much reviewers love these affordable alternatives for Skims, Lululemon, and a cult-fave Clinique lippie.
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