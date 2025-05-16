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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**xAI обнародовала секретные промпты для ИИ-бота Grok после скандального сбоя...

xAI обнародовала секретные промпты для ИИ-бота Grok после скандального сбояКомпания Илона Маска (Elon Musk) xAI опубликовала системные промпты для своего ИИ-чат-бота Grok после скандала с «белым геноцидом», когда бот начал выдавать основанные на конспирологических теориях ответы на вопросы, которых ему не задавали.

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