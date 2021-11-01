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В Магаданской области изъято свыше 260 килограммов красной икры, добытой браконьерским способом

В Магаданской области изъято свыше 260 килограммов красной икры, добытой браконьерским способом

«В ходе мероприятия «Путина» сотрудниками Отделения МВД России по Омсукчанскому району в пятнадцати километрах от районного центра был остановлен автомобиль, в котором находились трое местных жителей.

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