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Роналду про 3:1 с «Аль-Холудом»: «Еще одна выигранная битва. Вперед, «Аль-Наср»

«Еще одна выигранная битва. Вперед, «Аль-Наср», – написал 40-летний форвард «Аль-Насра» в соцсетях. В этой игре Роналду забил 928-й гол в карьере.

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