Пленный солдат ВСУ признался в убийстве сотрудников «Беркута» в 2014 году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий из 225-го отдельного штурмового полка признался в убийстве сотрудников спецподразделения «Беркут» при помощи коктейля Молотова в Киеве в 2014 году.
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