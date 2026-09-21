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Аргументы и Факты

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Художник почти 40 лет строит «Собор из мусора»

Художник почти 40 лет строит «Собор из мусора»

Американский художник Винс Ханнеманн почти 40 лет строит на заднем дворе своего дома в Техасе необычную конструкцию, получившую название «Собор из мусора».

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