Британский парламент сутки смотрел 200 серий мультика "Маша и Медведь" ради запрета

Битва за танкиста: почему британские депутаты требуют запретить "Машу и Медведя".Группа из более чем 50 британских парламентариев потребовала от правительства страны полностью прекратить трансляцию популярного детского мультсериала "Маша и Медведь" на территории Великобритании.