Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 530 подписчиков

Британский парламент сутки смотрел 200 серий мультика "Маша и Медведь" ради запрета

Британский парламент сутки смотрел 200 серий мультика "Маша и Медведь" ради запрета

Битва за танкиста: почему британские депутаты требуют запретить "Машу и Медведя".Группа из более чем 50 британских парламентариев потребовала от правительства страны полностью прекратить трансляцию популярного детского мультсериала "Маша и Медведь" на территории Великобритании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии