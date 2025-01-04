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Царьград

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Президент Сербии Вучич хочет поговорить с Путиным из-за санкций США

Президент Сербии Вучич хочет поговорить с Путиным из-за санкций США

Новые ограничения против нефтяной компании NIS поставят страну в тяжёлое положение.Президент Сербии Александр Вучич намерен переговорить с президентом России Владимиром Путиным из-за новых американских санкций.

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