Иноагенты за рубежом смогут проголосовать на выборах президента

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Граждане России, имеющие статус иноагентов и проживающие за рубежом, смогут проголосовать на выборах президента на общих основаниях, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.