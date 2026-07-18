Рейтинг фитнес-клубов России: 10 сетей для тренировок, плавания и восстановления

Хороший фитнес-клуб — это не обязательно самый дорогой зал или ближайшая точка на карте. Для одних решающим фактором становится сильная тренажёрная зона, для других — бассейн, занятия с инструктором, детские секции или возможность приходить поздно вечером.
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