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Рейтинг фитнес-клубов России: 10 сетей для тренировок, плавания и восстановления

Хороший фитнес-клуб — это не обязательно самый дорогой зал или ближайшая точка на карте. Для одних решающим фактором становится сильная тренажёрная зона, для других — бассейн, занятия с инструктором, детские секции или возможность приходить поздно вечером.

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