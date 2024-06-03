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Закон и Порядок

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Взрослый таджик избил ребенка в Подмосковье. Русской общины на всех детей не хватит

Взрослый таджик избил ребенка в Подмосковье. Русской общины на всех детей не хватит

# Чернильница   Буквально в предыдущей статье мы с вами разбирали историю произошедшую в Сургуте, где мужчина кавказской внешности дал несовершеннолетнему в ухо и у того лопнула барабанная перепонка.

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