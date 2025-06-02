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37-38 Я – Бог
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Предыдушее: https://druzzya.mirtesen.ru/blog/43660431352/36-YA-Bog?utm_r. 3 - свой личный опыт, то есть нужно самому убедиться так ли это или нет.
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