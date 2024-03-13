Теперь встречаются открыто? Тэхен выложил фото в обнимку с девушкой

Ох, уж этот Тэхен (Taehyung)! Мы, конечно, знали о том, что он обольщает весь мир и девушки мечтают провести с ним время, но кто бы мог подумать, что одной красотке повезет и она отвоюет немного совместного времени с мировой звездой? Сегодня мы поговорим о теориях, которые возникли у публики после выхода тизера Тае «FRI(END)S».