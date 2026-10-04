Россияне взяли 12 золотых медалей во второй день МПМ по самбо

На молодежном первенстве по самбо завершился второй соревновательный день. В соревнованиях по спортивному самбо среди юниоров золотые медали взяли россияне Данил Василенко (58 кг), Амирханов Амир (64 кг), Эдуард Арбузов (88 кг), Николай Рузавин (98 кг), Иван Герасим (+98 кг), В соревнованиях по спортивному самбо среди юниорок золотые медали выиграли россиянки Валерия Козлова (54 кг), Анастасия Бережкова (59 кг), Валерия Вершинина (74 кг), Мадина Сулейманова (80 кг), Валерия Нижегородова (+80 кг).