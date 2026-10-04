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Россияне взяли 12 золотых медалей во второй день МПМ по самбо

Россияне взяли 12 золотых медалей во второй день МПМ по самбо

На молодежном первенстве по самбо завершился второй соревновательный день. В соревнованиях по спортивному самбо среди юниоров золотые медали взяли россияне Данил Василенко (58 кг), Амирханов Амир (64 кг), Эдуард Арбузов (88 кг), Николай Рузавин (98 кг), Иван Герасим (+98 кг), В соревнованиях по спортивному самбо среди юниорок золотые медали выиграли россиянки Валерия Козлова (54 кг), Анастасия Бережкова (59 кг), Валерия Вершинина (74 кг), Мадина Сулейманова (80 кг), Валерия Нижегородова (+80 кг).

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