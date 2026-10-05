Спикер ВСУ Игнат попросил киевлян не публиковать фотографии зениток на мостах

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал местных жителей не публиковать кадры с установками ПВО. В своём обращении он упомянул Gepard на киевском мосту и отдельно предостерёг от продажи таких материалов российским информационным ресурсам за 500 гривен (около 9.