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Спикер ВСУ Игнат попросил киевлян не публиковать фотографии зениток на мостах

Спикер ВСУ Игнат попросил киевлян не публиковать фотографии зениток на мостах

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал местных жителей не публиковать кадры с установками ПВО. В своём обращении он упомянул Gepard на киевском мосту и отдельно предостерёг от продажи таких материалов российским информационным ресурсам за 500 гривен (около 9.

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