Спикер ВСУ Игнат попросил киевлян не публиковать фотографии зениток на мостах

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал местных жителей не публиковать кадры с установками ПВО. В своём обращении он упомянул Gepard на киевском мосту и отдельно предостерёг от продажи таких материалов российским информационным ресурсам за 500 гривен (около 9.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Куда уходили тыся...
- Демократы ещё не ...
- СК Куда уходили тыся...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым