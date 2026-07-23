Nestle Shares Plunge Most Since Dot-Com Bust As Weak Volume Shatters High Hopes Of Turnaround Nestlé shares in Switzerland tumbled the most in 24 years after North American sales volumes unexpectedly contracted, undercutting investor confidence in CEO Philipp Navratil's turnaround efforts.
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