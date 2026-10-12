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Аргументы и Факты

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Психолог Самбурский предупредил об опасности снятия стресса криком

Психолог Самбурский предупредил об опасности снятия стресса криком

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал «Москве 24», что громкий крик может помочь снять накопившееся эмоциональное напряжение, однако при частом использовании такого способа человек рискует стать более раздражительным и агрессивным.

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