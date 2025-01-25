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Ивановские новости

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Пигарева назвала Ивановскую область худшей по уровню фальсификата «молочки»

Пигарева назвала Ивановскую область худшей по уровню фальсификата «молочки»

Ивановская область — худший регион в России по уровню фальсификата молочной продукции. Об этом «Ивановским Новостям» рассказала Светлана Пигарева, исполняющая обязанности начальника отдела государственного ветеринарного надзора.

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