Пигарева назвала Ивановскую область худшей по уровню фальсификата «молочки»

Ивановская область — худший регион в России по уровню фальсификата молочной продукции. Об этом «Ивановским Новостям» рассказала Светлана Пигарева, исполняющая обязанности начальника отдела государственного ветеринарного надзора.
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