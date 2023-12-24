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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Зачем заливать яйцами куриную грудку

Приготовление куриных грудок не занимает много времени, зато результат всегда получается отменным. А если добавить к блюду хороший соус, блюдо перейдет в разряд ресторанных, попробуй! ИНГРЕДИЕНТЫ 2 куриных филе 3 яйца 1 ч.

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