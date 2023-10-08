Последние новости политики в России и мире

Самые важные события во внутренней и внешней политике, новости России и других стран, международные отношения «Вне рамок международного права»: как в США отреагировали на заявление России о возможной отмене ратификации ДВЗЯИ В Госдепе осудили заявление Москвы о возможной отмене Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на то что сами США так и не ратифицировали этот документ.