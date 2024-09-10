Захарова назвала показательной ситуацию с политологом Саймсом

Ситуация с политологом Дмитрием Саймсом, которому в США предъявили обвинения в связи с нарушением санкций, очень показательная, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
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