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Захарова назвала показательной ситуацию с политологом Саймсом

Захарова назвала показательной ситуацию с политологом Саймсом

Ситуация с политологом Дмитрием Саймсом, которому в США предъявили обвинения в связи с нарушением санкций, очень показательная, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

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