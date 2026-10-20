“Harris County, Texas—Texas’s most populous county, which Kamala Harris won in 2024 with 52 percent of the vote—broke its early voting record on Monday, eclipsing the previous mark by a whopping 41,000 votes,” the New Republic reports.
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