Стивен Эй Смит может покинуть ESPN, если не получит «свой мешок с деньгами»

Как сообщает журналист Майкл Маккарти из Front Office Sports Today, если известный эксперт «не получит свой мешок с деньгами», Эй Смит либо продолжит свою карьеру как независимый журналист, либо останется на телевидении, но в качестве ведущего вечернего ток-шоу уже после прайм-тайма.