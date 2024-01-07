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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Эй Смит может покинуть ESPN, если не получит «свой мешок с деньгами»

Как сообщает журналист Майкл Маккарти из Front Office Sports Today, если известный эксперт «не получит свой мешок с деньгами», Эй Смит либо продолжит свою карьеру как независимый журналист, либо останется на телевидении, но в качестве ведущего вечернего ток-шоу уже после прайм-тайма.

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