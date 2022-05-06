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Вам положена прибавка за советский стаж: инструкция к действию

Вам положена прибавка за советский стаж: инструкция к действию

Перерасчёт пенсионных выплат за советский стаж уже был проведён много лет назад, объяснили в ПФР. Поэтому в обращении к юристам по этому вопросу нет смысла: пенсии с учётом прибавки за советский стаж назначаются в нашей стране уже с 2010 года.

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