Вам положена прибавка за советский стаж: инструкция к действию

Перерасчёт пенсионных выплат за советский стаж уже был проведён много лет назад, объяснили в ПФР. Поэтому в обращении к юристам по этому вопросу нет смысла: пенсии с учётом прибавки за советский стаж назначаются в нашей стране уже с 2010 года.