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Трамп поручил Секретной службе США предоставить данные о покушавшихся на его жизнь

Трамп поручил Секретной службе США предоставить данные о покушавшихся на его жизнь

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поручил американской Секретной службе предоставить ему всю информацию о мужчинах, совершивших покушение на его жизнь в 2024 году во время предвыборной кампании.

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