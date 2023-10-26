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Литва потребовала от России - восстановить "историческую справедливость"

Литва потребовала от России - восстановить "историческую справедливость"

Рolitiki.net "Возмущены поступком русских и требуем немедленно вернуть все как было", - это реакция Литовских властей на демонтаж памятной таблички с именем архиепископа Мечисловаса Рейниса во Владимире.

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Комментарии
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Meerflieger
Ну точняк - дислексия... Мамзель, да надиспепсировать на вашу вонючую Литву с высокой горы, потому что она тогда Петру I нахрен не упала.  Только вот оная ваша Литва позавывала давеча об ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Кою от России и потребовала. Доходит? И разговор тут об ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. А не о Литве как таковой. Интересно, все либерасты такие ипанутые дислексики? Есть тут один ваш сопалатник... Платон Платонов... Точь-в-точь вы. Только рожа побелее... 🤔😉😃
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2 д.
Ингерман Ланская
даааа, дотрепался до полного идиотизма
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2 д.
Meerflieger
Имеете что-то возразить против главенства ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, мамзель? Так возражайте, а не обзывайтесь по-деццки... 😉
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2 д.

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