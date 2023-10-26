Литва потребовала от России - восстановить "историческую справедливость"

Meerflieger

Ну точняк - дислексия... Мамзель, да надиспепсировать на вашу вонючую Литву с высокой горы, потому что она тогда Петру I нахрен не упала. Только вот оная ваша Литва позавывала давеча об ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Кою от России и потребовала. Доходит? И разговор тут об ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. А не о Литве как таковой. Интересно, все либерасты такие ипанутые дислексики? Есть тут один ваш сопалатник... Платон Платонов... Точь-в-точь вы. Только рожа побелее... 🤔😉😃