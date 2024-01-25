Неудобная правда с фронта: Наступление России оказалось под вопросом?

ВМ

Валерий Матускин

По поводу регионов России якобы заселённых украинцами, то смысл этого заявления Зели в том, что теперь появляется как бы логика в его мирном плане - мы отходим к границам 91-го года, а он отказывается от претензий на наши территории. А раньше предлагалось России просто уйти без всякой компенсации, то есть принять ультиматум от страны проигравшей войну.😁😅😜