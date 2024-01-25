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Царьград

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Неудобная правда с фронта: Наступление России оказалось под вопросом?

Неудобная правда с фронта: Наступление России оказалось под вопросом?

Пришла неудобная правда с фронта. Наступление России оказалось под вопросом. Михаил Онуфриенко объяснил, почему нельзя недооценивать армию Украины.

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Комментарии
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ВМ
Валерий Матускин
По поводу регионов России якобы заселённых украинцами, то смысл этого заявления Зели в том, что теперь появляется как бы логика в его мирном плане - мы отходим к границам 91-го года, а он отказывается от претензий на наши территории. А раньше предлагалось России просто уйти без всякой компенсации, то есть принять ультиматум от страны проигравшей войну.😁😅😜
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