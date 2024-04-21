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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Почему Китай развил свой автопром, а Россия ещё нет

В Калуге возобновили производство двигателей ГТД-1250. Это газотурбинный двигатель для танков, кораблей, электростанций и тому подобного (ссылка).

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Комментарии
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валерий двойнишников
Нового Сталина ждут 82% населения России и что отрадно 74% молодежи в возрасте 20-40 лет положительно относятся к Вождю!!!
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валерий двойнишников
А ты там был? Нет! А чего трепИшься...
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