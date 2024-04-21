В Калуге возобновили производство двигателей ГТД-1250. Это газотурбинный двигатель для танков, кораблей, электростанций и тому подобного (ссылка).
Почему Китай развил свой автопром, а Россия ещё нет
Комментарии
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валерий двойнишников
Нового Сталина ждут 82% населения России и что отрадно 74% молодежи в возрасте 20-40 лет положительно относятся к Вождю!!!
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8 час.
валерий двойнишников
А ты там был? Нет! А чего трепИшься...
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8 час.
вд
валерий двойнишников
Почитал пост замполита Самойлова-Помойлова, понял, идиот с гонором, как и все антисоветчики...
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8 час.
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