Доходы отрасли средств проектирования чипов выросли на 14,4%

Доходы мировой отрасли средств автоматизации проектирования полупроводниковых изделий выросли в первом квартале 2024 года на 14,4% по данным американской ассоциации ESD Alliance, 16 июля пишет британский журнал об электронике Electronics Weekly.
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